Ator de “Terra e Paixão” apresenta espetáculo “A Luta” em Barueri dia 27

O Centro de Eventos de Barueri, localizado na Vila Porto, será palco para o monólogo “A Luta”, estrelado por Amaury Lorenzo, o Ramiro da novela “Terra e Paixão”. A apresentação tem duração de 75 minutos, com classificação livre.

publicidade

Com direção de Rose Abdallah e dramaturgia de Ivan Jaf, A Luta é um monólogo teatral baseado na terceira parte do livro Os sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), que transforma o ator em um rapsodo que conta, em uma longa prosa épica, as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896, entre os homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro e as forças militares da República no Brasil (1889).

“É um espetáculo que faz a gente recuperar um pouco do nosso orgulho de nossa identidade enquanto brasileiro, que ficou um pouco perdida nos anos anteriores. A gente está precisando desse resgate”, avalia Amaury Lorenzo.

publicidade

os ingressos podem ser adquiridos por R$ 90 mais taxa de serviço no site da Bilheteria Express, onde podem ser encontradas mais informações.

SERVIÇO

A Luta – Amaury Lorenzo

publicidade

Quando: 27/01, às 21h

Onde: Centro de Eventos de Barueri (Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Vila Porto)

Ingressos: Bilheteria Express – Centro de Eventos de Barueri