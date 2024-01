Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para 120 vagas de analista de suporte

A Casa do Trabalhador de Jandira promove nesta quarta-feira (17), a partir das 9h, processo seletivo para a empresa Beecenter (callcenter), com 120 vagas de analista de suporte.

Os requisitos para participar são:

Ter idade entre 18 e 55 anos;

Ensino médio completo;

Residir em Jandira, Barueri, Osasco, Itapevi, Cotia, Santana de Parnaíba, Cajamar ou Pirapora do Bom Jesus.

As vagas são para homens e mulheres, sem a necessidade de experiência.

A empresa oferece salário de R$ 1.412,00, além de vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida.

Os interessados devem comparecer no dia e hora mencionados na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) com os documentos e currículo atualizados.