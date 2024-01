Portal do Trabalhador de Osasco divulga 50 vagas de operador de telemarketing para pessoas com deficiência

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou hoje (16) nas redes sociais que reúne 50 vagas de operador de telemarketing ativo e receptivo exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para trabalhar em escala 6×1, com opções para home office e presencial.

publicidade

O nome da empresa contratante e o salário não foram informados. Já os benefícios oferecidos são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, comissão e PLR.

Os interessados devem enviar o número do CPF, currículo e laudo médico via WhatsApp (11) 94287-0324 até o dia 24 de janeiro. Se o candidato tiver o perfil do empregador, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato.