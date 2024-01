Estão abertas as inscrições para as Escolas Livres de artes de Itapevi

Estão abertas as inscrições para 900 vagas gratuitas das escolas livres de Artes, Dança, Música, Teatro e Circo de Itapevi.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, na Secretaria de Cultura (Avenida Luiz Manfrinato, 194 – Centro). Os candidatos devem levar cópias do RG e do comprovante de endereço, além de duas fotos 3 x 4.

A Escola Livre de Dança é a que oferece o maior número de vagas. Serão 450, no total. Depois, aparecem as de Teatro (150) e de Artes (140). As de Música e de Circo contam 80 cada.

As informações mais detalhadas sobre os dias e horários das aulas podem ser obtidas através do telefone (11) 4205-1871 e pelo telefone (11) 4142-1304 sobre as aulas de música.

As inscrições vão até o dia 29 de fevereiro.

Confira a divisão das vagas:

Escola Livre de Dança

Balet Juvenil/adulto: 150

Hip Hop: 120

Balet baby: 100

Ritmos: 80

Escola Livre de Teatro

Total: 150

Escola Livre de Circo

Total: 80

Escola Livre de Artes

Artesanato: 60

Desenho:60

Escultura : 20

Escola Livre de Música

Total: 80