Atores mexicanos detonam Neymar: “Como ator, é péssimo”

Atores mexicanos de sucesso também deram seus pitacos nas redes sociais sobre a partida contra o Brasil, na manhã de hoje (2), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira venceu por 2 x 0 e avançou às quartas, onde enfrentará a Bélgica. Os mexicanos reclamaram da postura de Neymar durante o jogo.

“Pobrecito Neymar…”, ironizou Gael Garcia Bernal, astro de filmes como Diários de Motocicleta e E Sua Mãe Também, após o craque brasileiro levar um pisão e se revirar no gramado. Um seguidor do ator também ironizou: “um Oscar para Neymar”.

Ele recebeu uma série de respostas de brasileiros e após a partida colocou panos quentes nas provocações: “Bem jogado. Brasil é ótimo… Parabéns. E felicidades para o México, que deixou o coração no campo. Até mais”, escreveu.

Sebastian Rulli, que foi o galã de novelas mexicanas como “Rubi” e “O que a Vida me Roubou”, exibidas no Brasil, reconheceu a superioridade brasileira em campo, mas não poupou críticas a Neymar: “Como ator é péssimo, Neymar. Dedique-se a jogar. Ao Brasil, felicidades, tem um tem uma grande equipe, se seguirem assim com certeza serão campeões, e Neymar é muito bom jogador, mas um péssimo ator”.

Até a Rede Televisa, principal emissora mexicana mostrou a indignação da torcida com o craque brasileiro.