Aulas na rede municipal de Carapicuíba retornam dia 15

O retorno das aulas nas escolas municipais de Carapicuíba está marcado para o dia 15 de fevereiro, logo após o feriado de Carnaval.

Segundo a Prefeitura, os alunos iniciarão o ano letivo com uniformes novos e um kit escolar completo.

Para as mães que precisam de vagas nas creches municipais, as inscrições podem ser feitas o ano todo no site www.carapicuiba.demandadealunos.com e os documentos necessários são: certidão de nascimento da criança, RG do responsável e comprovante de residência.

As inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem ser feitas ao longo do ano, nas escolas municipais ou no Centro de Convivência do Idoso (Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston, das 8h às 17h) ou ainda através deste formulário eletrônico.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, duas fotos 3×4 e comprovante de endereço. Caso o interessado seja menor de idade, é obrigatório apresentar também o RG e CPF do responsável.