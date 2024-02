Prefeitura de Itapevi anuncia grande ação de cidadania para o aniversário da cidade

A Prefeitura de Itapevi realiza no domingo (18) a Ação de Cidadania no Parque da Cidade (Avenida Professor Dimarães Antonio Sandei – Cidade Saúde). A atividade, parte das comemorações dos 65 anos da cidade, será das 8h às 17h e terá bolo de 65 metros e vários serviços e atividades gratuitas para toda a população.

Entre os destaques da ação haverá o Mutirão do Emprego com mais de mil vagas, exames de saúde gratuitos, cortes de cabelo, adoção de pets, agendamento para a emissão do RG, além de atividades de entretenimento e esporte.

Já o tradicional corte do bolo será realizado no centro do gramado da Arena Parque (estádio municipal), às 11h, e, é aberto ao público.

Confira a programação completa da Ação de Cidadania:

Estação Mais Saúde

Acolhimento de Enfermagem com Escuta;

Aferição de Diabetes;

Aferição de Pressão Arterial;

Agendamentos de Consulta Médica;

Atendimento médico para intercorrências;

Avaliação Nutricional – Exame de Bioimpedanciometria;

Campanha Educativa Contra a Dengue;

Campanha Educativa em Saúde Bucal;

Carreta da Saúde;

Distribuição de preservativos;

Emissão da Carteira do SUS;

Exposição Zoonoses;

Orientação de DST;

Ouvidoria;

Testes de Acuidade Visual;

Testes Rápidos de HIV e Sifílis;

Tratamento com Auriculoterapia.

Estação Emprega Itapevi

Emissão de Carteira de Trabalho/Seguro Desemprego;

Inscrições para cursos de qualificação profissional gratuitos;

Sebrae Móvel | Sebrae Aqui;

Mutirão de emprego com mais de 1000 vagas;

Cursos do Senai;

Inscrições para cursos gratuitos UAB – Universidade Aberta do Brasil.

Estação Resolve Fácil

Orientações sobre Regularização Fundiária;

Atendimento OAB;

Procon;

Ouvidoria Municipal;

Emissão de RG;

Serviços ligados à IPTU e afins;

Junta Militar;

Atendimento da Sabesp.

Estação Mais Esporte

Tênis de mesa;

Torneio Basquete Street;

Torneio Escolinha de Futebol de Salão;

Torneio Vôlei;

Torneio Futebol de Areia;

Torneio beach tennis;

Slackline com monitoramento e instruções.

Estação Cultural

Apresentações Circenses;

Zumba e Ritmos; ;

Axé;

Grupo Garra;

Banda Sinfônica;

Flash house;

Street Dance – Soul Gueto;

Circo;

Capoeira;

Apresentação de música – professores;

Apresentação de Teatro;

Contação de histórias e pintura de rosto;

Vivências do Circo;

Caricatura e Stand de Leitura.

Estação Juventude

Best-trick Skate;

Best-trick Patins;

Grafite;

Bandas de Rock;

DJ na Kombi;

Batalha de Rima;

Designer de Corte;

Trancista;

Aulão de Fotografia;

Game – FIFA/PES;

Workshop – Influenciadores digitais;

As Minas Empreendem;

Apresentação de Abelhas – Wendel.

Estação Mais Cidadania

Orientações para programas sociais/ Atualização cadastral;

Camarim (cortes de cabelo, penteados adulto e infantil, esmaltação adulto e infantil, pintura facial infantil);

Tenda artesanato criativo;

Atividades Brinquedoteca;

Apresentações Centro de Convivência do Idoso.

Estação Ambiental