Chuva intensa provoca alagamentos em Carapicuíba, Cotia, Itapevi e região

As fortes chuvas que atingiram a região, na noite de terça-feira (13), causaram diversos pontos de alagamentos em Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Cotia, Jandira e Vargem Grande Paulista. Foi registrado cerca de 100 mm de chuva em 12 horas.

Em Carapicuíba, a água subiu em ruas de bairros como Jardim Angélica, Cidade Ariston e Chácara Vale do Rio Cotia, onde moradores tiveram suas casas tomadas pela enchente e precisaram ser resgatados. A Estrada do Jacarandá foi interditada por conta da água.

“Carapicuíba foi uma das cidades da região mais afetada pelas fortes chuvas de ontem. A Prefeitura já iniciou os trabalhos nos bairros que sofreram alagamentos. Além da Secretaria de Obras, a Defesa Civil e Assistência Social estão de prontidão para atender as demandas na cidade”, informou hoje a Prefeitura.

Em Itapevi, foram registrados alagamentos na região do Jardim dos Mineiros, São Carlos e Ambuitá. “Infelizmente, o volume de chuvas em São Roque, que faz a cabeceira do Rio São João, também foi muito intenso e isso ocasionou grande impacto com dois pontos de alagamento nesses bairros. […] Nossas equipes estão a postos para realizar os atendimentos”, declarou o prefeito Igor Soares, nas redes sociais.

Vídeos gravados por populares mostram carros submersos na cidade de Cotia, que teve vários pontos alagados. Em Barueri, a água também subiu no bairro Maria Helena.