Chuva em Carapicuíba ultrapassa os 100 milimetros e Defesa Civil entra em ação

A cidade de Carapicuíba registrou na madrugada desta quarta-feira (14) mais de 100 milímetros de chuva, quantidade considerada muito alta.

publicidade

A Secretaria de Obras e Defesa Civil da Prefeitura de Carapicuíba já iniciaram os trabalhos nas áreas mais afetadas, como o Jardim Angélica e Chácara Vale do Rio Cotia, e as equipes de obras estão realizando a limpeza da Marginal do Cadaval.

Em casos de alagamento, os moradores devem acionar a Defesa Civil através do telefone: (11) 4146-5810.