Confira as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri disponibiliza a partir desta quarta-feira (14) vagas de emprego em 17 funções. As contratações são com carteira assinada (confira lista de cargos abaixo).

O interessado deve acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente. Este pode ser feito também pelo aplicativo Sine Fácil, com primeiro acesso que exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador.

Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar o serviço, pode comparecer à Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

Confira as vagas: