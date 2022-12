Aumentam em 47% as emissões de CNHs para motoristas que exercem atividade remunerada

O Detran de São Paulo registrou um aumento de 47,3 % nas emissões de novas CNHs – Carteira Nacional de Habilitação para motoristas que exercem atividade remunerada. Em 2019, ano anterior ao início da pandemia de Covid-19, 425.032 emissões foram contabilizadas. Já neste ano, 626.172 primeiras habilitações com a observação foram emitidas pelo Departamento Estadual de Trânsito. Ao todo, 5,6 milhões de condutores possuem a observação do Exercício de Atividade Remunerada (EAR) na habilitação.

Também aumentou entre os que já possuiam CNH o número de mulheres exercendo atividade remunerada com o veículo. Subiu 35% entre 2019 e 2022, passando de 1.023.237 para 1.384.778. Houve também um aumento de 16% de cidadãos do gênero masculino com o EAR. Eram 3.633.117 quatro anos atrás e agora são 4.227.706 habilitados.

De acordo com presidente do Detran, Neto Mascellani, o crescimento reflete o crescimento exponencial da utilização dos serviços delivery de restaurantes, entregas de produtos, além de muitas pessoas que perderam seus empregos e buscaram uma nova fonte de renda como, por exemplo, os motoristas de aplicativos.

“A pandemia fez com que as pessoas utilizassem mais os aplicativos de entrega. As empresas que contratam esses profissionais exigem que eles tenham o EAR na CNH, o que ajuda o motorista a ter novas oportunidades no mercado de trabalho”, explicou Mascellani.

Como incluir EAR na CNH

O motorista interessado em incluir a informação em sua habilitação pode dar início ao processo de forma totalmente digital acessando o portal do Detran.SP (https://bit.ly/3dMbBPO) ou o aplicativo do Poupatempo (serviço está disponível em: Serviços > CNH > Inclusão de Exerce Atividade Remunerada – EAR).

Para motoristas habilitado apenas na categoria A, para incluir a observação “EAR” é necessário: ter 21 anos completos, estar habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria A, além de ter obtido aprovação em curso especializado de motofrete e/ou mototáxi. Após fazer a solicitação da inclusão, o motorista deverá fazer a avaliação psicológica com o profissional credenciado indicado pelo Detran.SP (taxa de R$ 123,08) paga diretamente ao psicólogo. Na sequência, o interessado deverá pagar a taxa de emissão da CNH pelo CPF do motorista em um dos bancos conveniados (apenas correntistas) ou nas Casas Lotéricas no valor de R$ 116,50 e aguardar o recebimento da habilitação em casa. Se o motorista desejar, assim que o documento for emitido é possível fazer o download da versão digital no aplicativo “CDT – Carteira Digital de Trânsito”.