Postos do Poupatempo não abrem nesta sexta-feira (30) e sábado (31)

Nessa sexta-feira (30) e sábado (31) os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados devido às comemorações do Ano Novo.

As unidades estão funcionando normalmente até quinta-feira (29 e reabrem em seus respectivos horários habituais a partir de segunda-feira (2/1), mediante agendamento obrigatório, gratuito, pessoal e intransferível pelos canais digitais do programa.

Os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais no Poupatempo devem, obrigatoriamente, agendar data e horário pelos canais digitais, no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Confira os endereços das unidades Poupatempo da região:

Osasco

Avenida Hilário Pereira de Souza, 664 – Centro – Osasco

Carapicuíba

Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495 – Parque Ecológico – Carapicuíba.

Cotia

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 – Vila Monte Serrat – Cotia.

Jandira

Rua Willian Wadell, 73 – Centro – Jandira.