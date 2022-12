Obras na Castello causam interdição da Rua Bahia, em Barueri

As obras na Castello Branco, que estão em fase de preparação para a retirada de mata da área que vai dar lugar às pistas marginais, vão causar a interdição de uma das faixas da Rua Bahia, em Barueri, até pelo menos a segunda quinzena de janeiro.

A faixa, paralela à rodovia, sentido capital ficará exclusiva para excecução dos trabalhos.

Para isso, a Viaoeste isolou o local com barreiras rígidas, cercas e sinalização noturna refletiva para orientar os motoristas sobre a execução dos serviços no local.

Segundo a empresa, todas as atividades realizadas dentro do viário urbano municipal próximas a Ponte Guilherme de Almeida, na altura do km 24+500 da rodovia Castello Branco, têm o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri – SEMURB.

Além da retirada da vegetação, também serão executados no período os serviços de terraplanagem, instalação de sinalização provisória, limpeza e transporte de resíduos demolidos de concreto.

Todo o processo de adequação de terrenos para comportar as futuras instalações tem previsão de término em 90 dias.