Avenida Maria Campos passa por readequação neste sábado (7)

A Prefeitura de Osasco inicia neste sábado (7) as obras de readequação das pistas da Avenida Maria Campos. A via receberá reforço de base para eliminar ondulações na pista, recapeamento e nova sinalização de solo e troca de guias e sarjetas no trecho entre as ruas Cônego Afonso e Itabuna.

Devido às obras, o trecho da Maria Campos entre o final do Viaduto Ignês Colino e a Rua Cônego Afonso, sentido Prefeitura, será liberado para a passagem de veículos. Quando chegar na Cônego Afonso, os motoristas terão que virar à direita e, em seguida, à esquerda na Rua Nelson de Camargo, que terá a mão invertida no sentido da Avenida dos Autonomistas, e depois virar à esquerda novamente na Rua Itabuna para acessar a Maria Campos.

As obras de readequação na Maria Campos, iniciadas em setembro, tem a finalidade de readequar a via para receber o fluxo da nova alça de acesso ligando a Rodovia Castello Branco à cidade.

Nesse período, quem está na zona Norte da cidade e deseja ir ao centro ou zona Sul tem como alternativa utilizar a Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Piratininga, passar pelo Viaduto Presidente Tancredo Neves, acessar a Avenida Visconde de Nova Granada, e depois entrar à esquerda na Avenida da Liberdade e seguir em frente para chegar à Avenida dos Autonomistas.

Para dar mais fluidez ao trânsito na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, os retornos situados embaixo do Viaduto Presidente Tancredo Neves, que liga o Jardim Piratininga ao Km 18, estão sendo interditados nos horários de pico, entre 7h e 9h e 17h e 19h.

