PL de Bolsonaro define Ana Paula Rossi para pré-candidata à Prefeitura de Osasco

O Partido Liberal (PL) indicou o nome da vereadora Ana Paula Rossi para concorrer à Prefeitura de Osasco nas eleições municipais de 2024. A parlamentar informou, nas redes sociais, que o desafio foi aceito.

O nome de Ana Paula foi divulgado pelo partido, mesma legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante um encontro que contou com a presença do presidente nacional, Valdemar Costa; do presidente estadual, José Tadeu Candelária; e de seus pais, a vice-prefeita de Osasco, Ana Maria Rossi, e o ex-prefeito osasquense Francisco Rossi.

A vereadora afirmou que o futuro de Osasco e do país foi a pauta principal do encontro, e fez algumas considerações sobre ter sido indicada à disputa eleitoral. “É um projeto ousado e de muita responsabilidade. Temos o apoio do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro e da presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro”, declarou Ana Paula Rossi.

“Agradeço muito a confiança do PL e das lideranças do partido que estão empenhadas nesse projeto. Vamos dialogar com diversos setores da sociedade para construir o melhor plano de governo para a nossa cidade. Osasco precisa ficar sintonizada com as pautas que o povo escolheu nas urnas”, completou.

Além de Ana Paula, quem também já confirmou que concorrerá às eleições para prefeito é o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Emidio de Souza, e o ex-vereador Dr. Lindoso. Eles devem disputar a Prefeitura de Osasco com o possível candidato do atual prefeito, Rogério Lins (Podemos), o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos).

