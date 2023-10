Emidio confirma disputa para prefeito de Osasco

O deputado estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) Emidio de Souza confirmou neste domingo (1º) que vai concorrer às eleições municipais de 2024 para a Prefeitura de Osasco.

O político afirmou que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, do mesmo partido, e demais lideranças sobre a pré-candidatura e disse que “está pronto para segurar a bandeira do PT nessa disputa”. “Tenho muito orgulho do legado que deixamos na cidade e muito me honra representar o partido nessa eleição”, declarou ontem nas redes sociais.

Trata-se da quinta eleição para prefeito de Osasco que Emidio disputará. Ele ganhou duas, sendo prefeito da cidade nas gestões (2001-2004) e 2005-2012, e perdeu outras duas, a primeira contra o falecido Celso Giglio e a segunda para o atual prefeito Rogério Lins (Podemos), que foi reeleito no primeiro turno com expressa votação.

Por conta da reeleição em 2020, Rogério Lins está fora da disputa, mas prepara para ser o seu sucessor o também deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos). Além de Pessoa, Emidio deve concorrer a prefeito de Osasco com o ex-vereador Dr. Lindoso (Novo), que também sinalizou seu nome nas eleições de 2024, durante evento de filiação ao Partido Novo, realizado na semana passada, na Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO).

Pesquisa

As eleições de 2024 para prefeito em Osasco seguem indefinidas, de acordo com uma pesquisa que apresenta três cenários divulgada pela “Jovem Pam”, em julho deste ano. No primeiro, Gerson Pessoa lidera com 25,2%, e Lindoso em seguida, com 20,1%. Emidio e Fábio Teruel (MDB) aparecem na sequência, com 15,6% e 15,4%, respectivamente; seguidos por Sominy dos Anjos (Psol), com 3,4%.

O segundo cenário aponta para um empate técnico entre o candidato de Rogério Lins e Lindoso, que lideram com 28,5% e 25,3%, respectivamente. Emidio aparece também em terceiro lugar, com 18,4% da intenção dos votos. O terceiro cenário aponta novo empate entre Pessoa (28,9%) e Lindoso (28,4%), e João Paulo Cunha (PT) com 10,3%. Participaram da pesquisa 712 eleitores, e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais.