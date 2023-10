A segunda-feira (2) será de tempo fechado, nublado a maior parte do dia. Haverá algumas aberturas de sol, mas com períodos chuvosos ao longo do dia. À noite, tempo fechado e com possibilidade de garoa.

Acompanhe como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 17°C

Máxinma: 22°C

Barueri

Mínima: 17°C

Máxinma: 22°C

Carapicuíba

Mínima: 16°C

Máxinma: 21°C

*Com informações do Climatempo.