Azul oferece vagas de estágio em Barueri com salário de R$ 1.500

A Azul Linhas Aéreas, sediada em Alphaville, Barueri, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021. Na região, as oportunidades são para atuar em sua sede. Também serão contratados estagiários para Campinas e Minas Gerais.

O único pré-requisito exigido pela empresa é que o interessado esteja matriculado a partir do 1° período em qualquer curso do ensino superior. “O nosso processo seletivo leva em consideração seus propósitos, valores e o que espera para sua vida pessoal e profissional”, explica a empresa.

Além do salário de R$ 1.500, a Azul oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, auxílio-transporte, seguro de vida, refeitório próprio, Gympass, Clube de Descontos da Azul (cursos, universidades, beleza, saúde, aluguel de carros) e programa de concessão de passagens aéreas.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio da Azul:

O processo seletivo será composto por teste de Inglês, dinâmicas em grupo, entrevista individual online, painel de entrevista com os gestores, divulgação do resultado e admissão.

Para se inscrever, é necessário acessar o site de recrutamento da empresa, onde também é possível encontrar mais informações sobre o Programa de Estágio 2021. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro.

A empresa

Fundada há 12 anos, a Azul Linhas Aéreas está em mais de 110 destinos nacionais e internacionais, realizando mais de 700 voos diários. “A gente se dedica diariamente para oferecer uma experiência única para nossos clientes. E também queremos que esse seja o melhor emprego da vida dos nossos Tripulantes”, finaliza.

