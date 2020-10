B2W Digital prorroga inscrições para programa de trainee

As inscrições para o Programa de Trainee 2021 da B2W Digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, foram prorrogadas. Os interessados têm até o dia 18 de outubro para se inscrever.

O programa tem duração de 12 meses e conta com treinamento online e interação com as lideranças da companhia. A empresa oferece benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida e desconto nas lojas físicas e online da rede.

Para participar do processo seletivo é necessário ter concluído ou ter previsão para conclusão do ensino superior em qualquer curso entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, e ter mobilidade para residir em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Inscrições no Programa de Trainee da B2W Digital

Os interessados em participar do processo seletivo do programa de trainee da B2W Digital têm até o dia 18 de outubro para se inscrever no site da empresa.

