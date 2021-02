B2W Digital tem vagas de emprego abertas em Itapevi e São Paulo

A B2W Digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, tem vagas de emprego abertas em Itapevi e na capital paulista. Na região, as oportunidades são para analista de planejamento, analista fiscal, analista de suporte comercial, produtor de objeto e analista de comunicação.

publicidade

Já na capital, a empresa está em busca de analista comercial (júnior, pleno e sênior), analista de BI, analista de estratégia de crédito e risco, analista de experiência do usuário, analista de marketing, analista de treinamento, analista de relacionamento, assistente de operações, desenvolvedor Java pleno, especialista de projetos de crédito, redator web e supervisor de atendimento.

Para a função de analista de planejamento, é necessário ter ensino superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação, Administração ou Engenharia de Produção, ser organizado, ter boa capacidade de comunicação e entender de Produção Executiva.

publicidade

O cargo de analista fiscal exige que o interessado tenha ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Gestão Financeira, domínio do pacote Office, boa comunicação e perfil analítico.

Já para a vaga de produtor de objeto, é preciso ter ensino superior completo em Marketing, publicidade e Propaganda ou Comunicação, entender sobre produção de fotos e vídeos para e-commerce, ser organizado e ter boa capacidade de comunicação.

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego na B2W Digital, em Itapevi:

Os interessados em ingressar o time de profissionais da B2W Digital devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

“Estamos construindo uma equipe cada vez mais diversa, composta por pessoas criativas, engajadas e que respiram inovação e tecnologia. Buscamos oferecer oportunidades iguais a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, religião ou orientação sexual”, diz a companhia.

Além de salário compatível com o mercado, a B2W Digital oferece benefícios como vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, clube de compras com descontos nas marcas da empresa, copa para refeições, além de uma filiar das Americanas dentro do escritório somente para os funcionários. Os benefícios podem variar de acordo com a vaga.