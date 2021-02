Inscrições em concurso com 52 vagas para professores em Carapicuíba começam nesta quarta (17)

Começam nesta quinta-feira (17) as inscrições para o concurso da Prefeitura de Carapicuíba, que visa contratar 52 professores para a Educação Básica I. Os profissionais selecionados terão salário de R$ 1.999,85 e benefícios.

publicidade

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e de títulos. Para se inscrever, os interessados devem ter ensino superior completo em cursos de Licenciatura, graduação plena em Pedagogia ou Normal Superior.

Os contratados terão jornada de 30 horas/aula semanais para ministrar aulas em disciplinas e áreas de estudos definidas e desenvolver outras atividades de ensino previstas no projeto político-pedagógico da unidade escolar.

publicidade

As inscrições no concurso para professores poderão ser realizadas entre os dias 17 de fevereiro e 17 de março, exclusivamente no site Concursos RBO (www.concursosrbo.com.br), com taxa de R$ 25. Clique aqui para ler o edital.

>>> Leia também: Confira como se candidatar a 200 vagas de emprego em novo supermercado em Barueri