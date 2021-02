Ingresso custa R$ 8 no Kinoplex Osasco até esta quarta (17)

Vai até esta Quarta-Feira de Cinzas (17) a promoção Carnaval no Cinema, nas unidades do Kinoplex, como no SuperShopping Osasco. O ingresso custa R$ 8 para qualquer sessão nas salas convencionais e Kinoevolution (com tela gigante que vai do chão ao teto) e R$ 16 nas salas IMAX e Platinum (que seguem o conceito VIP da rede).

Estão em cartaz no Kinoplex Osasco, no SuperShopping, os seguintes filmes: “Tom e Jerry – O Filme” (14h10, 15h10, 16h30, 17h30, 18h50, 19h50 – dublado – trailer abaixo), “Sem Saída” (17h50, 20h – dublado); “Pinóquio” (14h, 16h55 – dublado), “Mulher Maravilha 1984” (15h50, 19h – dublado – trailer abaixo) e “Legado Explosivo” (19h55 – dublado).

Além da promoção nas sessões, até esta quarta, os clientes ganham um upgrade na bomboniere do Kinoplex Osasco. Na compra de um combo Super, com pipoca média e refrigerante de 500 ml, o cliente pode trocar por um combo Mega, com pipoca grande e refrigerante de 700 ml. Comprando o Mega, o cliente leva o combo Giga, com pipoca gigante e 1l de refrigerante.

