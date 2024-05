Barueri: faixa de acesso ao trevo de Alphaville é interditada para obras

Em decorrência ao avanço das obras na rodovia Castello Branco, em Barueri, a CCR ViaOeste interditou, nesta segunda-feira (20), uma das três faixas da alça de acesso ao trevo de Alphaville.

A interdição ocorre em direção à Alameda Rio Negro, na saída 23A. De acordo com a concessionária – responsável pela rodovia e as obras de ampliação das pistas marginais–, a movimentação no trevo será mantida.

A alça que liga a Avenida Tamboré à Alameda Rio Negro, ainda no trevo de Alphaville, também foi interditada temporariamente. Nesse local, os motoristas devem usar a avenida Tamboré e Alameda Araguaia como alternativa.

A conclusão desta etapa das obras está prevista para 60 dias. Todo o trabalho tem sido realizado em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb). A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade e se atentem à sinalização.