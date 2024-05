Empresa abre 15 vagas de auxiliar de logística, em Osasco, para pessoas com deficiência

O Portal do Trabalhador de Osasco informou nesta terça-feira (21), nas redes sociais, que reúne 15 vagas exclusivas para pessoas com deficiência na função de auxiliar de logística. As oportunidades são para trabalhar no bairro Industrial Anhanguera, em Osasco, com remuneração de R$ 1.946.

O nome da empresa contratante não foi informado. Exige-se que os candidatos tenham ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. A jornada de trabalho descrita é em escala 12×36, das 7h às 19h.

Além do salário, os contratados receberão benefícios como vale transporte, vale alimentação no valor de R$ 200, refeição no local, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e Gympass.

Os interessados devem enviar nome completo, CPF, currículo e laudo que comprove a deficiência para o WhatsApp 11 94287-0324 até o dia 27 de maio. Caso esteja no perfil exigido pelo empregador, um atendente do Portal do trabalhador de Osasco entrará em contato.