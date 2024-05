Maior centro de distribuição da Bridgestone na América Latina é inaugurado em Cotia

A fabricante de pneus Bridgestone acaba de inaugurar um novo centro de distribuição em Cotia. Trata-se do maior armazém da companhia em toda a América Latina, com 84 mil metros quadrados e capacidade para armazenar até 1 milhão de pneus.

O armazém gigantesco recebeu mais de R$ 300 milhões em investimentos da Prologis, empresa detentora do espaço. De acordo com a Bridgestone, as mais de 140 docas do CD de Cotia devem movimentar cerca de 35 mil unidades diariamente.

A escolha da Bridgestone por Cotia para a implantação do centro de distribuição se deu principalmente pela localização estratégica da cidade, que tem fácil acesso às principais rodovias no estado de São Paulo, como Anhanguera, Raposo Tavares, Rodoanel e Bandeirantes.