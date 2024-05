Santana de Parnaíba se prepara para celebração de Corpus Christi

O Corpus Christi de Santana de Parnaíba está chegando com o tema “Eucaristia, fonte de unidade e fraternidade”.

publicidade

A programação terá início já nas primeiras horas da manhã do dia 30 de maio, com a confecção dos famosos tapetes ornamentados com figuras sagradas, que se estenderão por mais de 800 metros pelas ruas do centro histórico.

Além das tradições religiosas, os visitantes poderão desfrutar de uma variada feira de alimentação com delícias gastronômicas e barracas de artesanato local.

publicidade

Dentre as atrações programadas, estão missas com padres convidados, palestras sobre a eucaristia, coroação de Nossa Senhora, show de evangelização e a grandiosa procissão com o Santíssimo Sacramento, que percorrerá os tapetes ornamentais após a missa campal celebrada por Dom Vicente Costa.

Acompanhe a programação:

6h – Início da confecção dos tapetes (Ruas do Centro Histórico);

7h – Oração das Loudes (Palco);

8h – Terço Mariano (Palco);

9h – Missa con Padre Marcelo Augusto (Igreja Matriz);

10h – Palestra: Eucaristia, o coração da comunidade cristã, com o seminarista Bruno Medrono (Palco);

12h – Missa com Padre Raphael Casaca (Igreja Matriz);

14h – Coroação de Nossa Senhora pelos coroinhas e acólitos (Palco);

18h – Missa Campal com Dom Vicente Costa, seguida de procissão com o Santíssino Sacramento pelos tapetes (Praça 1 4 de Novembro, Centro Histórico);

17h – Show de evangelizaçõo (Palco).