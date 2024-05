Técnico José Roberto Guimarães é indicado para o Hall da Fama do Vôlei

Técnico José Roberto Guimarães é indicado para o Hall da Fama do...

O técnico José Roberto Guimarães, uma das figuras mais influentes e vitoriosas do vôlei mundial, acaba de ser eleito para integrar o Hall da Fama do Vôlei, a maior honraria da modalidade. A conquista de Zé Roberto, como é carinhosamente conhecido, foi resultado de uma votação popular, demonstrando o reconhecimento e o carinho que possui entre os amantes do esporte.

A cerimônia de indução do técnico de Barueri está marcada para o dia 19 de outubro em Holyoke, Massachusetts, cidade considerada o berço do vôlei.

José Roberto Guimarães tem uma carreira repleta de feitos notáveis. Ele é o único treinador a conquistar medalhas de ouro em Jogos Olímpicos tanto com a seleção masculina quanto com a feminina de vôlei, consolidando seu legado como um dos maiores técnicos de todos os tempos. Além disso, é o idealizador do Barueri Volleyball Club, clube que representa a cidade na elite nacional.