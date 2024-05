Internacional jogará na Arena Barueri pela Sul-Americana

O Internacional definiu os locais onde mandará os jogos contra Belgrano (ARG) e Delfín (EQU) pela Copa Sul-Americana, de acordo com informações do Globo Esporte.

O Colorado receberá o Belgrano no dia 28 de maio na Arena Barueri, estádio utilizado atualmente pelo Palmeiras. Já o confronto contra o Delfín, em 8 de junho, será realizado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, casa do Juventude.

Inicialmente, o Inter tinha o Estádio Novelli Júnior, em Itu, como opção mais provável para mandar o jogo contra os argentinos. No entanto, após um teste de iluminação realizado na última sexta-feira (17), o clube gaúcho descartou o uso do estádio. O time chegou em Itu nesta segunda (20) e permanecerá na cidade por 20 dias para a realização de treinos.

Diante das tragédias causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Palmeiras anunciou no último dia 7 que iria disponibilizar suas instalações em Barueri para os times do sul (leia aqui). “Um agradecimento muito especial à Sociedade Esportiva Palmeiras pela parceria e cedência do local para essa indicação. O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos”, publicou o time gaúcho em sua página oficial.