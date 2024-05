Mulher tem perna amputada após ser atingida por carro de luxo durante racha em Barueri

Um grave acidente envolvendo um racha de carros de luxo terminou com uma vítima gravemente ferida na noite desta segunda-feira (20), em Alphaville, Barueri. De acordo com matéria da rede Globo, testemunhas disseram à polícia que um motorista de um carro de luxo disputava um “racha” com outro veículo quando atropelou um motociclista e fugiu do local sem prestar socorro.

O caso ocorreu na Alameda Rio Negro, em Alphaville Industrial. Uma mulher de 36 anos, que estava na garupa da moto atingida, passou por cirurgia e tev a perna amputada em decorrência do forte impacto. Ela segue internada em estado grave.

Já o motociclista, que trabalhava com entregas por aplicativo, não sofreu ferimentos graves e passou por atendimento médico. “Do nada recebi uma ligação pedindo pra vir buscar a moto do meu irmão, mas não sabia do ocorrido. Chegando aqui me deparei com a moto nesse estado. Surreal, mas graças a Deus a parte dele está bem. Infelizmente a passageira não foi bem”, lamentou Almir da Silva Correia, irmão do motociclista, à reportagem da Globo.

Um dos carros de luxo envolvidos no racha foi localizado pela polícia em um estacionamento de uma igreja da região. Segundo as investigações, um casal que estava no veículo fugiu sem prestar ajuda às vítimas.

O outro carro envolvido na disputa já foi identificado e está sendo procurado pelas autoridades. O caso foi registrado na delegacia central de Barueri como disputa de racha, lesão corporal agravada pela omissão de socorro e fuga do local de acidente. A identidade dos motoristas ainda não foi revelada.