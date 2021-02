Restaurante de Osasco oferece comida e bebida à vontade por R$ 49,90 em promoção de Carnaval

Além do jantar com open bar e open food a R$ 49,90, o Caktus Osasco realiza promoção no almoço nesta terça (16)

Em promoção de Carnaval, o restaurante Caktus Osasco, em Quitaúna, oferece a opção de open food e open bar por R$ 49,90 no jantar nesta segunda e terça-feira, dias 15 e 16.

Na promoção, o cliente pode comer e beber à vontade com as seguintes opções: buffet com saladas, pratos quentes, churrasco, hambúrgueres, sobremesa, refrigerante, suco, chopp, chopp de vinho e caipirinhas.

Almoço

Além do jantar com open bar e open food a R$ 49,90, o restaurante realiza promoção no almoço. Até esta terça-feira (16), por R$ 24,90 o cliente pode se servir à vontade no buffet com saladas, pratos quentes, churrasco e sobremesa, além de refrigerante e sucos.

O Caktus Osasco fica na rua General Florêncio, 142, Quitaúna. Mais informações: (11) 3607-5864.

