Torcida osasquense é convocada para embalar Basket Osasco contra Blumenau

O Basket Osasco volta às quadras nesta quarta-feira (1°), às 17h, para enfrentar a equipe de Blumenau pelo Campeonato Brasileiro de Basquete. O jogo será no Geodésico (Avenida Eucalipto, 281, Cidade das Flores).

publicidade

O time da casa vem realizando uma excelente jornada na competição, ocupando a vice-liderança da tabela da Conferência Macarrão, atrás apenas do Santos. Até o momento, os osasquenses disputaram 5 partidas, acumulando 4 vitórias e apenas 1 derrota, sofrida no último dia 18, contra o time de Sorocaba.

Diante desse cenário promissor, a torcida é convocada a comparecer em peso ao ginásio e vibrar a cada cesta, assistência e enterrada dos atletas do Basket Osasco.

publicidade

Com o embate contra Blumenau, a equipe osasquense terá a oportunidade de ampliar sua vantagem na classificação e se aproximar do líder Santos. Os dois times só voltam a se enfrentar dia 12 de maio, na casa do adversário.