Posto de Atendimento ao Trabalhador de Carapicuíba oferece 20 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está com 20 vagas de emprego abertas para diversas funções na cidade. As oportunidades são destinadas a homens e mulheres sem experiência prévia, com ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

As vagas disponíveis são para as seguintes funções: açougueiro, fiscal de prevenção, líder de setor, operador de caixa e repositor de frios. Os salários variam de R$ 1.646,00 para operadores de caixa e repositores de frios a R$ 3.200,00 para a função de líder de setor.

Os interessados devem comparecer ao processo seletivo, que será realizado nesta quinta-feira (2), às 9h30, no Ganha Tempo de Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce). É imprescindível levar documentos pessoais e currículo atualizado.

As vagas oferecidas e os respectivos salários são:

Açougueiro: R$ 2.000,00;

Fiscal de prevenção: R$ 2.055,00;

Líder de setor: R$ 3.200,00;

Operador de caixa: R$ 1.646,00;

Repositor de frios: R$ 1.646,00.