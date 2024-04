Osasquense Carina Santi brilha no Brasileiro de Jiu-Jitsu em Barueri

A osasquense Carina Santi, integrante do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, confirmou seu favoritismo e conquistou mais uma vez o título na categoria faixa preta master 1 absoluto no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A competição, organizada pela Confederação Brasileira da modalidade, foi realizada entre os dias 20 e 28 de abril no Ginásio José Corrêa, em Barueri.

Carina, que recentemente havia conquistado ouros na mesma categoria no Pan-Americano e no Europeu, entrou no tatame no último sábado (27), determinada a somar mais um título nacional. Mesmo considerando o Brasileiro como “o campeonato mais difícil do mundo, mais difícil do que o próprio mundial”, a experiente atleta se mostrava muito confiante em sua preparação.

Com a equipe da Almeida JJ Academy e Oficial Almeida JJ Tatuapé presente em peso para apoiá-la, além da torcida e energias positivas de todos os fãs, Carina iniciou sua caminhada rumo ao ouro. Após duras batalhas, ela conquistou o bronze na categoria pesadíssimo, mas reservou suas melhores performances para a disputa absoluto, na qual reinou soberana.

Com uma atuação impecável, Carina Santi cravou mais uma vez seu nome na galeria dos grandes campeões do jiu-jitsu brasileiro. O ouro na categoria absoluto faixa preta master 1 coroa uma temporada de muito sucesso para a osasquense, que consolida seu reinado nos tatames nacionais e internacionais.