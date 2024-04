Nesta quinta (2) tem nova etapa da seleção para 400 vagas de auxiliar de produção na Marilan

Nesta quinta-feira (2), a Marilan realiza uma nova etapa do processo seletivo para preencher 400 vagas de auxiliar de produção em sua unidade localizada em Jandira.

publicidade

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos os sexos, a partir de 18 anos, com ensino médio completo e moradores de Jandira, Itapevi ou Barueri. Não há necessidade de experiência prévia na função.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) no dia 2, às 9h, 10h e 11h ou às 14h, 15h e 16h com documentos pessoais e currículo atualizado.

publicidade

A empresa oferece salário inicial de R$ 2.078,00 mais benefícios.