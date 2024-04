Grave acidente entre carretas causa incêndio na Castelo Branco

Na madrugada desta segunda-feira (30), um grave acidente de trânsito envolvendo duas carretas aconteceu na Rodovia Castelo Branco, no sentido da capital. O acidente ocorreu por volta das 4h10, na altura do km 25, próximo à antiga base da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo informações preliminares, as duas carretas colidiram frontalmente, resultando em um grande incêndio em um dos veículos, que transportava uma carga de soja. Felizmente, não houve relatos de vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária CCR foram prontamente acionadas e deslocaram-se para o local a fim de prestar os primeiros atendimentos e conter as chamas. Seis viaturas dos bombeiros foram acionadas na operação.

O acidente gerou grande lentidão no trânsito nas proximidades, com alguns quilômetros de congestionamento. As autoridades orientam que os motoristas evitem a região e optem por acessar a rodovia pelo trevo de Alphaville (km 23 – Parque Shopping), como rota alternativa.

Equipes especializadas já trabalham na remoção dos veículos acidentados e na limpeza da pista, mas os impactos no tráfego devem se estender por algumas horas.

No momento, as duas faixas da direita foram liberadas ao tráfego, porém o trânsito segue carregado nas imediações. Segundo a Secretaria de Mobilidade de Barueri (Semurb), o reflexo do acidente pode ser sentido em diversos pontos da cidade.