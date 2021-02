Kinoplex Osasco cobra R$ 8 no ingresso até o fim do Carnaval

O Kinoplex, que tem salas no SuperShopping Osasco, lançou a promoção Carnaval no Cinema, que permite que todos os clientes paguem o valor de meia entrada sem a necessidade de comprovação do benefício. Em todos os dias até a Quarta-Feira de Cinzas (17), o público pagará R$ 8 para assistir a qualquer filme nas salas convencionais e KinoEvolution (com tela gigante que vai do chão ao teto), e R$ 16 nas salas IMAX e Platinum (que seguem o conceito VIP da rede), em qualquer sessão.

Além disso, no dias de Carnaval, os clientes ganham um upgrade na bomboniere do Kinoplex Osasco. Na compra de um combo Super, com pipoca média e refrigerante de 500 ml, o cliente pode trocar por um combo Mega, com pipoca grande e refrigerante de 700 ml. Comprando o Mega, o cliente leva o combo Giga, com pipoca gigante e 1l de refrigerante.

Em tempos de pandemia de covid-19, os cinemas seguem regras e procedimentos de segurança para preservar a saúde e bem-estar dos espectadores e funcionários. Entre as medidas adotadas, estão: a redução da capacidade em 60%; sistema de ar condicionado com renovação e purificação de ar contínua; uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes do cinema, exceto na hora em que o espectador for comer seu lanche em seu lugar marcado; sistema de vendas inteligente, que bloqueia, automaticamente, os assentos necessários ao distanciamento seguro a cada venda; e higienização das salas e superfícies de contato a cada sessão.