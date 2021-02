Prestes a inaugurar nova filial em Barueri, rede de supermercados abre 200 vagas de emprego

A rede de supermercados São Vicente, prestes a inaugurar sua nova filial em Barueri, está com 200 vagas de emprego abertas. Serão contratados profissionais para 21 cargos em funções administrativas e operacionais.

publicidade

A nova filial da rede, que tem ao menos 15 unidades espalhadas em cidades do interior paulista, tem previsão para ser inaugurada em julho, na Estrada dos Romeiros, Boa Vista. O processo de seleção dos candidatos será realizado meses antes, para que os selecionados possam passar por treinamento e integração.

Há vagas para ajudante de açougue, balconista de frios, assistente de recursos humanos, analista de RH, conferente, coordenador de frente de caixa, balconista de padaria, confeiteiro, encarregado de açougue, encarregado de mercearia, encarregado de padaria, encarregado de depósito, encarregado de FLV, encarregado de frios, fiscal de loja, gerente de loja, motorista, operador de empilhadeira, padeiro, repositor e operador de caixa.

publicidade

“Estamos trabalhando fortemente para que nossa loja fique pronta até o início do segundo semestre. Serão mais de 200 contratações diretas e 15 mil metros quadrados de área construída em uma região importante e desafiadora para o crescimento da rede”, destaca a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego:

As contratações serão realizadas por meio da Casa do Trabalhador de Barueri, localizada no Ganha Tempo, e gerenciada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) .

publicidade

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.supermercado.svicente@gmail.com e colocar no campo “assunto” o nome da vaga de interesse. Além disso, é necessário realizar cadastro na plataforma Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Não serão aceitos currículos entregues pessoalmente na Casa do Trabalhador, somente via e-mail.

O setor de captação de vagas da Casa do Trabalhador de Barueri fará a convocação por telefone, e-mail ou WhatsApp. Portanto, é necessário que os dados para contato informados no currículo estejam atualizados.