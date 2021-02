Concurso público da Prefeitura de Carapicuíba abre 52 vagas para professores

As inscrições começam na próxima semana

A Prefeitura de Carapicuíba publicou nesta sexta-feira (12), o edital do concurso público para a contratação de 52 professores. As inscrições serão abertas no dia 17 de fevereiro.

Serão contratados professores de Educação Básica I. Os interessados devem ter ensino superior completo em curso de Licenciatura, graduação plena em Pedagogia ou Normal Superior.

A jornada de trabalho será de 30 horas/aula semanais, com remuneração de R$ 1.999,85 e benefícios conforme as Leis Municipais nº 1053/1988, 3247/2013 e 3653/2020.

Os profissionais contratados terão de planejar, ministrar aulas em disciplinas e áreas de estudos definidas e desenvolver outras atividades de ensino previstas no projeto político-pedagógico da unidade escolar.

Inscrições para o concurso público:

O período de inscrições será entre os dias 17 de fevereiro e 17 de março. Os interessados devem se escrever no site Concursos RBO (www.concursosrbo.com.br), com taxa de R$ 25. Leia o edital na íntegra.