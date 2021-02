Nego Di pede: “Vamos meu povo, me ajuda a ficar”

No Paredão, o humorista Nego Di apareceu reflexivo nesta terça-feira (16) e apelou para público não tirá-lo do Big Brother Brasil 21. “Tem muita coisa que eu quero, preciso e sei que mereço viver aqui dentro. Minha oportunidade de vida. Vamos meu povo, me ajuda a ficar”, declarou.

“Bora, Brasil. Se Deus nosso Senhor permitir, estaremos aqui por muitas semanas ainda. Jogando, indo para cima, participando das dinâmicas, criando estratégias, disputando Prova do Líder, Prova do Anjo, atendendo o Big Fone”, disse ainda o brother.

Ele, Fiuk e Sarah formam o terceiro paredão desta edição do reality. Já deixaram a casa Arcrebiano (64,89% dos votos), segundo eliminado, e Kerline (83,50% dos votos). Mas, do lado de fora da casa, a torcida pelo humorista não é uma das mais favoráveis, como revela a parcial de uma enquete do Uol, que aponta a eliminação de Nego Di com quase 97% dos votos, um possível recorde de rejeição na história do BBB.

O ranking dos eliminados do reality com maior rejeição é liderado por Patrícia (BBB 18), que saiu com 94,26% dos votos, seguida por Nayara, também da 18ª edição do programa, eliminada com 92,69%.