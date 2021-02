“Fiquei com dó”: Karol Conká volta a comentar expulsão de Lucas da mesa no BBB 21

Karol Conká voltou a falar sobre um dos assuntos mais polêmicos desta edição do Big Brother Brasil: quando ela expulsou Lucas Penteado da mesa do almoço e pediu para ele não falar enquanto ela estivesse comendo. “Fiquei com dó” declarou a cantora, nesta segunda-feira (15).

Na ocasião, em meio a atritos entre Lucas e a maioria dos outros participantes do BBB 21, Karol Conká declarou a Lucas: “Quero comer na paz do Senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo, obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não estou a fim”.

Lucas acabou se retirando: “Come aí, quando você terminar você me avisa”, declarou o ator.

Nesta segunda, ela comentou com João Luiz sobre a saída de Lucas da casa. O brother avaliou que a desistência de Lucas repercutiu negativamente para os outros participantes.

A cantora concordou e declarou que ficou “com um pesinho” por não tê-lo acolhido. Sobre a expulsão do ex-brother da mesa, Karol Conká afirmou: “Fiquei com dó. Só que pensei em toda a galera”.

