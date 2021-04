B2W Digital tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e SP

A B2W Digital, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e na capital paulista. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de Comunicação, Comercial, Financeira, Recursos Humanos e de Tecnologia.

Em Osasco, a empresa busca por Analista de Comunicação. Em Barueri, as oportunidades são para Agente de Relacionamento, Analista de Atendimento Comercial, Analista de Planejamento, Analista de Suporte Comercial, Produtor de Objeto e Produtor de Web.

Já na capital paulista, há vagas para Analista Comercial júnior, pleno e sênior, Analista de Dados, Analista de Estratégia de Crédito e Risco, Analista de Implantação de Sistema, Analista de Experiência do Usuário, Analista de Marketing pleno, Analista de Relacionamento, Analista de Treinamento, Coordenador de Planejamento Financeiro, Desenvolvedor Mobile, Engenheiro de Dados pleno, Especialista em Modelagem de Crédito, Redator Web e Supervisor de Atendimento.

Para Analista de Comunicação, é necessário ter ensino superior completo, experiência comprovada em grande veículo ou em assessoria de imprensa, expertise em produção de texto e conhecimento de mercado de logística, e-commerce ou varejo.

A função de Agente de Relacionamento exige que o interessado tenha experiência com atendimento ao sellers, facilidade na comunicação, alto grau de compreensão de texto, experiência com atendimento em tempo real (chate) e conhecimento em Marketing e E-commerce. Já para o cargo de Analista Comercial, o candidato deve ter ensino superior completo e conhecimento avançado em pacote Office (principalmente Excel).

“Todas as nossas vagas são abertas as pessoas com deficiência. A B2W Digital acredita que a diversidade contribui com diferentes visões de mundo e enriquece o trabalho. Como companhia temos o compromisso de construir um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo”, destaca a empresa.

Além de salário compatível com o mercado, a B2W Digital oferece pacote de benefícios atrativo. Para alguns cargos a empresa oferece ainda horário flexível e a disponibilidade para home office.

Como se candidatar às vagas de emprego na B2W Digital:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da empresa (https://b2w.gupy.io/), onde também estão disponíveis mais informações sobre as vagas, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

