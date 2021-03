Balada clandestina com mais de 100 pessoas é encerrada por blitz em Carapicuíba

Uma balada clandestina com mais de 100 pessoas, em ambiente fechado, sem máscaras ou qualquer outra medida para evitar a disseminação da covid-19, foi encerrada por uma blitz de fiscalização na madrugada desta sexta-feira (19), em Carapicuíba.

Entre os frequentadores havia muitos jovens compartilhando narguilé, além de até mulheres grávidas.

Funcionários do estabelecimento, na Avenida Inocêncio Seráfico, na Vila Dirce, e três clientes do local foram levados para a delegacia do município para prestar depoimento no 1° Distrito Policial de Carapicuíba, onde os envolvidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados.

Participaram da operação agentes de saúde, da Guarda Civil Municipal e das polícias Civil e Militar. A fiscalização chegou ao local após denúncias anônimas.

