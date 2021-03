Na saída do motel, marido foge de bicicleta e amante apanha após flagra da esposa

Após flagrar o marido saindo do motel com a amante, uma mulher partiu pra cima dos dois e espancou a outra. O homem fugiu de bicicleta. O caso aconteceu em São Vicente, no litoral paulista e vídeos do caso circulam nas redes sociais.

A esposa chegou ao local acompanhada de amigos e pegou o marido e a amante no flagra saindo do motel. Sob xingamentos das amigas da esposa, que gritavam frases como “corre mesmo safado, vagabundo”, o homem foi embora de bicicleta, enquanto a mulher espancava sua amante, incentivada pelas amigas.

Não foi registrado boletim de ocorrência sobre o caso e o motel palco do flagrante não quis se pronunciar, segundo o jornal “A Tribuna”.

