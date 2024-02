Bancos fecham na segunda e terça de Carnaval e reabrem a partir das 12h de quarta

Não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda (12) e terça-feira (13) de Carnaval. O expediente será retomado às 12h da Quarta-Feira de Cinzas com encerramento no horário normal.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que, nesse período, não será possível fazer compensações bancárias, incluindo a TED. Já o Pix, que funciona 24 horas todos os dias, poderá ser feito normalmente.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 14/02). “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, frisa a Federação.