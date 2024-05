Bancos fecham nesta quinta-feira de Corpus Christi e reabrem na sexta (31)

As agências bancárias em Osasco e região não realizarão atendimento presencial nesta quinta-feira (30), Dia de Corpus Christi. Os atendimentos ao público serão retomados normalmente na sexta-feira (31).

Na quinta-feira, as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas. Os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como site e aplicativos, como uma alternativa.

Já as transições via Pix – que funcionam 24 horas, poderão ser feitas normalmente. Além disso, contas de consumo (água, energia, telefone) e os carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 31 de maio, sexta-feira.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou ainda que em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes no dia do feriado, a critério da instituição.