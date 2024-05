Casa do Trabalhador de Barueri tem 14 vagas de emprego em várias funções

Casa do Trabalhador de Barueri tem 14 vagas de emprego em várias...

Quem mora em Barueri ou região e está à procura de emprego pode conferir as oportunidades disponíveis nesta semana na Casa do Trabalhador de Barueri. São 14 vagas em diversas áreas, com contratação em carteira assinada.

publicidade

As oportunidades da semana são para as funções de:

Encanador,

Auxiliar de serviços gerais,

Motorista de caminhão,

Auxiliar de expedição,

Auxiliar de logística,

Motorista carreteiro,

Meio oficial de refrigeração,

Mecânico de motocicletas,

Operador de telemarketing receptivo,

Eletricista,

Técnico de prevenção e fraude,

Estágio Social Media

Como se candidatar às vagas de emprego na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil ou via aplicativo Sine Fácil, no qual o primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial.

publicidade

Quem não tiver acesso à Internet ou dificuldade de acessar os serviços, pode ir até a Casa do Trabalhador. É importante lembrar que as cartas de encaminhamento para as vagas são limitadas.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no setor amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro.

Confira todas as informações: