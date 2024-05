Itapevi celebra tradicional festa de Corpus Christi nesta quinta-feira

As paróquias de Itapevi realizam diversas atividades neste Corpus Christi. Haverá a montagem dos coloridos tapetes de serragem, procissões e missas. Com apoio da Prefeitura, os eventos estão espalhados por vários bairros.

publicidade

Para viabilizar as comemorações, algumas vias da região central terão o trânsito interditado temporariamente, como as ruas Joaquim Nunes, no Centro, e Geraldo Vasques, na Vila Nova Itapevi. As interdições começam ainda nesta quarta-feira (29) à noite para permitir a confecção dos tapetes. O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) acompanhará todas as ações, com agentes orientando os motoristas.

Além do feriado de Corpus Christi na quinta, a sexta-feira (31) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais, com funcionamento apenas de serviços emergenciais e essenciais.

publicidade

A principal atração são os coloridos tapetes ornamentados nas vias públicas, tradição que remete à acolhida de Jesus em Jerusalém. Após a confecção, ocorrem as procissões com os fiéis caminhando sobre os tapetes, seguidas das missas celebrando a Eucaristia.

Confira a programação das Paróquias de Itapevi: publicidade São Judas Tadeu – Centro (Igreja Matriz) Confecção de Tapetes: A partir das 6h Santa Missa: Dia 30 de maio, a partir das 15h publicidade Praça Padre Romeu Mecca, 1 – Centro Depois da missa acontece a procissão pelas ruas centrais publicidade Cristo Rei – Vila Nova Itapevi Confecção de Tapetes: A partir das 6h Santa Missa: Dia 30 de maio, a partir das 16h publicidade Rua Eduarda Rios Trevisan, 88 – Vila Licia (na Escola Estadual Profª Eliana Andrés de Almeida Souza) Após a Santa Missa, haverá procissão pelas ruas Eduarda Rios Trevisan, Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves e Geraldo Vasques, até a Paróquia Cristo Rei publicidade Nossa Senhora Aparecida – Amador Bueno Confecção de Tapetes: A partir das 7h Santa Missa: Dia 30 de maio, a partir das 15h publicidade Rua Mario Antonio de Oliveira, 50 – Amador Bueno A procissão acontece após a missa pelas ruas publicidade São José – Cohab Confecção de Tapetes: A partir das 7h Santa Missa: Dia 30 de maio, a partir das 16h publicidade Rua Lázaro Toledo de Queiroz, 13 A – Cohab Setor D Procissão será realizada pelas adjacências da Paróquia depois da missa publicidade Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças – Vila Dr. Cardoso Confecção de Tapetes: A partir das 20h, no dia 29 de maio (quarta-feira) Santa Missa: Dia 30 de maio, a partir das 9h publicidade Rua André Cavanha, 180 – Vila Dr. Cardoso Na sequência da Santa Missa, será realizada procissão pelas ruas André Cavanha, Afonso dos Santos, Benedito Lima de Souza, Padre Giovani Cornaro e Ismênia de Abreu publicidade