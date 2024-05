Concessionárias estimam tráfego de 1,7 milhão de veículos nas rodovias no feriado

As concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel se preparam para um intenso fluxo de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Segundo as estimativas, 667 mil veículos devem trafegar pelo Sistema Castello-Raposo, enquanto outros 1,1 milhão são esperados no trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, totalizando 1,7 milhão de automóveis circulando pelas rodovias.

No Sistema Castello-Raposo, os horários previstos de maior movimento são na quarta-feira (29) entre 16h e 21h, na quinta-feira (30) das 7h às 13h, e no domingo (2) das 11h às 21h.

Já no Rodoanel Oeste, o pico de tráfego deve ocorrer apenas na quarta, das 15h às 20h.

Para garantir a fluidez e segurança do trânsito, as equipes de atendimento das concessionárias e a Polícia Militar Rodoviária estarão em monitoramento 24 horas por dia, com auxílio de câmeras de circuito fechado de TV e centrais de controle operacional.

A CCR ViaOeste disponibilizará 74 câmeras de monitoramento no Sistema Castello-Raposo, enquanto a CCR RodoAnel contará com 41 câmeras no trecho oeste do Rodoanel. Canais de atendimento também ficarão à disposição dos motoristas durante todo o feriado.

O gerente de operações da CCR RodoAnel, Vinicius Nevoa, reforça a importância de os motoristas realizarem a revisão dos veículos antes de se colocarem em viagem, verificando itens como pneus, freios, limpadores de para-brisa, faróis e nível de combustível.