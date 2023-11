Banda Cássia Reggae e Tacy Ramos fazem show gratuito em Osasco no sábado (25)

A banda Cássia Reggae se apresentará neste sábado (25), às 20h, no campo de futebol do SESI Osasco, e contará com uma participação especial de Tacy Ramos. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser reservados no Meu SESI.

publicidade

Com os baixos e arranjos excepcionais de Fernando Nunes, que acompanhou Cássia Eller ao longo de sua carreira, a banda conquistou corações em todo o Brasil.

Em 2019, Cássia Reggae lançou sua turnê, com Dada Yute como vocalista e participações especiais da renomada cantora Zélia Duncan e da talentosa percussionista Lan Lanh. O grupo fez uma pausa dos palcos durante a pandemia, período em que se dedicou à gravação de álbuns em estúdio homenageando grandes nomes do rock nacional e MPB.

publicidade

SERVIÇO

Show Cássia Reggae com Participação Especial de Tacy Ramos

Quando: 25 de novembro, às 20h

publicidade

Local: Campo de Futebol do SESI Osasco – entrada pela Rua Graciela Flores de Piteri

Reserva de ingressos gratuitos pelo Meu SESI: https://www.sesisp.org.br/evento/c709b4a0-fc43-49d2-bed7-dd87ec53473c/cassia-reggae-com-tacy-campos