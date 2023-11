Black Friday: Habib’s e Ragazzo oferecem cupons a partir de R$ 1,29

O Habib’s e o Ragazzo, que têm restaurantes em Osasco, Carapicuíba, Barueri e região, prepararam ofertas especiais para a semana da Black Friday. Entre hoje (21) e domingo (26), consumidores poderão aproveitar uma variedade de produtos das redes com mais de 50% de desconto.

publicidade

A promoção vale para quem usar o cupom disponível no aplicativo das marcas ou que fizer o pedido pelo iFood. Neste ano, são quase 20 opções de cupons para: Bib’sfihas, coxinhas, kibes, massas e outras delícias.

Além de descontos nas bebidas, resultado da recente parceria entre o Grupo Habib’s, Ambev e Pepsico, os clientes também poderão aproveitar ofertas exclusivas no app do iFood.

publicidade

Confira algumas ofertas:

Bib’sfiha de carne de R$ 1,99 por R$ 1,29 (válido apenas nos restaurantes e app Habib’s);

2 Bib’sfihas de carne + 1 kibe + 1 Pepsi Black 350 ml de R$ 24,78 por R$ 4,90 (válido no app do iFood);

4 Bib’sfihas de carne + 1 Pepsi Black 300 ml de R$ 17,76 por R$ 9,90 (válido apenas nos restaurantes);

4 coxinhas calabresa + 1 Pepsi Black 500 ml de R$ 23,56 por R$ 9,90 (válido apenas nos restaurantes);

Espaguetes ao sugo em dobro de R$ 33,80 por R$ 16,90 (válido apenas nos restaurantes);

25 minicoxinhas de calabresa + 1 Pepsi Black de 2 litros de R$ 54,15 por R$ 28,90 (válido no app do iFood).

Para ter acesso aos cupons, basta baixar os apps do Habib’s e Ragazzo, que são gratuitos e estão disponíveis no Google Play e App Store. Feito isso, é só resgatar o cupom da promoção, que pode ser utilizado para pagamentos em todas as mais de 550 lojas das marcas no país.